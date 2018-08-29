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Жителя Нижневартовска застрелили из-за грубых слов
29.8.2018 15:47
Фото: tnwcdn.com
В Нижневартовске (ХМАО) возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины.
Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на представителей СУ СКР, преступление было совершено на парковке возле торгового центра.
В рамках начатого расследования установлено, что вечером минувшей пятницы, 24 августа, двое мужчин, приобретавших спиртное, познакомились в магазине с двумя приятелями. Затем компания отправилась домой к одному из мужчин с целью совместного распития алкоголя. Вызвав такси, они попросили сделать остановку у крупного торгового центра, намереваясь воспользоваться установленным в нем банкоматом.
Находясь на парковке, новые знакомые повздорили. Причиной стало грубое обращение одного из мужчин к другому. Упрекнув в этом приятеля, он достал имевшийся при нем пистолет и произвел выстрел в голову другого мужчины. Потерпевший от полученной травмы погиб на месте.
Полиции удалось задержать подозреваемого уже несколько часов, после чего мужчине предъявили обвинение по статье "убийство". По данным представителей правоохранительного ведомства, задержанный в содеянном признался на первом же допросе. Сейчас он находится под стражей.
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