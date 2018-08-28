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Дэрил Ханна тайно вышла замуж за Нила Янга


13:33
Дэрил Ханна тайно вышла замуж за Нила ЯнгаФото: blogspot.com

Голливудская актриса Дэрил Ханна впервые решила отправиться под венец, передают американские СМИ.

57-летняя звезда фильма "Убить Билла" узаконила отношения с 72-летним избранником, легендарным рок-музыкантом Нилом Янгом.

О свадебной церемонии, которую влюбленные решили провести в узком кругу, стало известно из соцсетей. После того, как друзья пары начали поздравлять молодоженов, выяснилось, что звезды успели провести две церемонии.

Как рассказывает издание People, сначала актриса и музыкант отпраздновали бракосочетание у берегов островов Сан-Хуан, на борту яхты, которая принадлежит Нилу Янгу. Второй праздник, на который молодожены пригласили больше гостей, состоялся в солнечной Калифорнии.

Напомним, о романе Нила и Дэрил стало известно около четырех лет назад. В прошлом актриса, не выходившая замуж, чуть не связала себя узами брака с наследником клана Кеннеди - Джона Кеннеди-младшего. Кроме того, среди бой-френдов звезды были Мик Джаггер, Вэл Килмер и миллиардер Доди Аль Файедом - они встречались до того, как он начал ухаживать за принцессой Дианой.

Автор: Злата Богатова

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