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Дэрил Ханна тайно вышла замуж за Нила Янга
13:33
Фото: blogspot.com
Голливудская актриса Дэрил Ханна впервые решила отправиться под венец, передают американские СМИ.
57-летняя звезда фильма "Убить Билла" узаконила отношения с 72-летним избранником, легендарным рок-музыкантом Нилом Янгом.
О свадебной церемонии, которую влюбленные решили провести в узком кругу, стало известно из соцсетей. После того, как друзья пары начали поздравлять молодоженов, выяснилось, что звезды успели провести две церемонии.
Как рассказывает издание People, сначала актриса и музыкант отпраздновали бракосочетание у берегов островов Сан-Хуан, на борту яхты, которая принадлежит Нилу Янгу. Второй праздник, на который молодожены пригласили больше гостей, состоялся в солнечной Калифорнии.
Напомним, о романе Нила и Дэрил стало известно около четырех лет назад. В прошлом актриса, не выходившая замуж, чуть не связала себя узами брака с наследником клана Кеннеди - Джона Кеннеди-младшего. Кроме того, среди бой-френдов звезды были Мик Джаггер, Вэл Килмер и миллиардер Доди Аль Файедом - они встречались до того, как он начал ухаживать за принцессой Дианой.
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