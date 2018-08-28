Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Эдуард Лимонов назвал Ксению Собчак «дурой набитой»

12:22

Фото: vk.me



Писатель Эдуард Лимонов вновь позволил себе оскорбительные реплики в адрес Ксении Собчак.



Во время беседы с Юрием Дудем писатель решил более подробно объяснить свою позицию.



В прошлом писатель выдвинул гипотезу о том, что Ксения Собчак не так умна, и его мнение не изменилось до сих пор. Как заявил Эдуард Лимонов в новом выпуске на канале Юрия Дудя "ВДудь", ведущую он считает "дурой набитой". По словам скандально известного литератора и политического деятеля, Собчак ранее брала у него интервью. Когда она сказала ему: "Мы же вас любим", писатель предложил ей подтвердить это, поцеловав его ботинок. После этого ведущая "просто ошалела", - сказал Лимонов.



Кроме того, в конце их беседы Собчак с улыбкой подарила Лимонову книгу, предположив, что это его "любимый писатель". Литератор убежден, что ведущей "внушили, что Горький — это моветон, это нельзя читать", - отметил литератор. Однако в 33-м году Бунину дали Нобелевскую премию, чтобы не присуждать ее Горькому, напомнил Лимонов. Он назвал Горького писателем "всемирно признанным, богатым, успешным", его имя гремело в прошлом во всем мире. Однако Собчак, как оказалось, ничего об этом не знает, констатировал литератор.



Во время интервью Эдуард Лимонов также прокомментировал политические события в РФ и мире, поделился воспоминаниями о войне в Югославии, в которой принимал участие и высказался о некоторых слухах о нем. Писатель, в частности, возразил Дудю, отметившему, что "Лимонов оставался в тени". По мнению литератора, его деятельность не потеряла актуальность, и уровень ее еще более возрастет после его кончины.



Автор: Злата Богатова

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