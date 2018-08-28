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На западе Ирака при взрыве у КПП погибли более 20 человек
11:41
Фото: nowostimira.com
На западе Ирака более двадцати человек погибли в результате взрыва, передает ТАСС.
По предварительным данным, машина, начиненная взрывчаткой, взлетела на воздух неподалеку от группы военных и ополченцев.
Как сообщает телевизионный канал Sky News Arabia, как минимум двадцать один человек погиб при взрыве на территории западной провинции Анбар. Число раненых уточняется.
Инцидент случился близ границы с Сирией, на КПП города Эль-Каим, расположенного в четырехстах километрах к северо-западу от столицы страны - Багдада. По данным местных правоохранителей, речь идет о террористической атаке. Установлено, что рядом с группой иракских военных был взорван автомобиль, начиненный взрывчаткой. В том же месте находились ополченцы формирования "Аль-Хашд аш-Шааби", большинство которого составляют отряды шиитов.
Ни одна из радикальных группировок, проявляющих активность в этом регионе Ирака, пока не заявила о своей причастности к нападению.
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