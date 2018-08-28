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Шепелев познакомил сына со своей избранницей
28.8.2018 23:25
Фото: favcars.net
Дмитрий Шепелев решил познакомить пятилетнего сына Платона со своей избранницей, передают российские СМИ.
Как стало известно, популярный телеведущий провел отпуск в Италии в окружении самых близких людей.
Ведущий телевизионной программы «На самом деле» Дмитрий Шепелев отдохнул в Италии вместе с сыном Платоном и близкой подругой Екатериной Тулуповой. Как рассказали источники в окружении 35-летнего Дмитрия Шепелева, он принял решение познакомить мальчика со своей пассией.
Отмечается, что шоумен арендовал просторный дом с бассейном на территории Тосканы. Шепелев постоянно путешествовал по окрестностям вместе с ребенком и подругой. Они успели посетить Флоренцию, городок Лукка и другие места. По словам знакомых ведущего, во время отдыха увлеченная фотографией Катя постоянно снимала Диму и Платона на фоне различных достопримечательностей.
Как сообщалось ранее, гражданской супругой Дмитрия Шепелева и матерью его ребенка была известная российская певица и актриса Жанна Фриске. Артистка скончалась летом 2015 года от агрессивного онкологического заболевания - вскоре после рождения сына у нее диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга. Жанне Фриске было лишь сорок лет.
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