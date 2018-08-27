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В Красноярском крае два малолетних брата погибли, закрывшись в старом холодильнике
14:54
Фото: rl0.ru
Под Красноярском двое детей погибли, выбрав неудачное место для игры в прятки, передает ТАСС.
Мальчики трех и четырех лет забрались в старый сломанный холодильник, из которого не сумели выйти.
Как стало известно от представителей регионального СУ СКР, по факту трагедии, случившейся на территории Мотыгинского района Красноярского края, уже возбудили уголовное дело. По версии следствия, в минувший понедельник, 27 августа, два мальчика играли рядом с домом, в котором проживал один из них. Погибшие дети являлись двоюродными братьями.
Во время игры в прятки мальчики трех и четырех лет смогли забраться в неработающий холодильник "Мир", который стол в хозяйственной постройке. Оказавшись внутри, дети захлопнули дверь. Изнутри открыть замок им не удалось - данная модель холодильника не предполагает такой возможности. В результате малыши скончались от удушья.
По данным правоохранителей, сигнал в экстренные службы поступил от матери одного из мальчиков, которая не смогла найти детей самостоятельно. Прибывший к месту ЧП участковый и обнаружил их тела. Дети, находившиеся в холодильнике, уже не подавали признаков жизни.
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