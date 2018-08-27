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К берегам Приморья вынесло иностранную лодку с мертвым мужчиной
13:40
Фото: sindom.com.ua
Следственные органы Приморского края проводят проверку по факту выброса на берег близ Владивостока рыбацкой шхуны, на борту которой находился мертвый человек.
Предположительно, мужчина, тело которого было найдено на побережье острова Русский, может быть иностранцем.
В ходе проверки, начатой следственными органами Дальневосточного СУ на транспорте СКР, установлено, что умерший мужчина имеет азиатский тип внешности. Гражданство погибшего и причины смерти предстоит определить в ходе дальнейшего разбирательства.
По версии следствия, найденная в Приморском крае деревянная лодка может являться северокорейской шхуной, одной из десятков укрывшихся ранее от тайфуна у побережья российского региона.
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