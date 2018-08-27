Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Иркутске ищут сбежавшего с места виновника ДТП, в котором погибла 20-летняя девушка

02:10

Фото: livejournal.com



В Иркутске в дорожной аварии погибла двадцатилетняя девушка, управлявшая автомобилем "Мерседес", передают региональные СМИ.



Предполагаемый виновник смертельного ДТП скрылся, полиция ведет его поиски.



Трагический инцидент случился поздним вечером минувшего воскресенья, 26 августа. На объездной дороге в Ново-Ленино столкнулись пять машин. Согласно предварительным выводам экспертов, виновником ДТП может быть водитель автомобиля "Хонда", не позаботившийся о том, чтобы выбрать безопасную скорость. После того, как машина предполагаемого виновника аварии врезалась в попутно следовавший "Мерседес", смертельные ранения получила управлявшая иномаркой двадцатилетняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте. После удара автомобили столкнулись еще с тремя "Тойотами".



Водитель, который мог спровоцировать своими действиями массовое столкновение, с места ДТП скрылся. Правоохранители принимают меры к установлению его местонахождения, одновременно обращаясь к нему с призывом добровольно явиться в полицию и дать пояснения в связи со случившимся.



В социальных сетях распространились сообщения очевидцев. В частности, они пишут о том, что все столкнувшиеся машины следовали в одном направлении - на объездной дороге встречные полосы разделены барьером. Невольные свидетели инцидента полагают, что водитель "Хонды" мог существенно превысить скорость, будучи нетрезвым.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 103

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 11:14 В Забайкалье неизвестные атаковали следовавший на учения воинский эшелон

В Забайкалье неизвестные атаковали следовавший на учения воинский эшелон 27.8.2018 19:34 В Кении растет число жертв агрессивных бегемотов

В Кении растет число жертв агрессивных бегемотов 27.8.2018 18:38 Найденная в центре Москвы девочка могла быть отравлена

Найденная в центре Москвы девочка могла быть отравлена 27.8.2018 16:06 Названо имя стрелка из Джексонвилля

Названо имя стрелка из Джексонвилля 27.8.2018 01:48 В Северной Осетии при эвакуации тел альпинистов погиб сотрудник МЧС