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Названы самые необычные имена новорожденных в Москве
01:32
Фото: vk.me
Представители столичного ЗАГСа отметили ряд наиболее экзотических имен, которыми родители называли новорожденных с начала 2018 года. Как передает ТАСС, среди московских малышей подрастают Арамис и Дональд, Герда и Камелия, Ляля и Семирамида, а также дети с другими удивительными именами.
На информационном портале столичного градоначальника указано, что самым распространенным среди имен для мальчиков в городе остается Александр. Следом за ним идут Михаил и Максим. Немало родителей выбирают для сыновей такие имена как Данил, включая варианты Даниил и Данила, а также Артем, Дмитрий, Иван и Матвей.
Наиболее популярными женскими именами с начала этого года оказались Софья, Мария и Анна. В число лидеров входят такие традиционные имена как Александра, Варвара и Елизавета, а также Полина.
Как отметили в управлении ЗАГС, среди маленьких обладателей экзотических имен им больше всего запомнились Уолтер и Яго, Томислав и Джульетта, Лолита и Хлоя, а также некоторые другие.
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