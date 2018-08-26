Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На юго-востоке Бельгии задержан один из подозреваемых в убийстве полицейского

26.8.2018 18:24

Фото: ekathimerini.com



Бельгийским полицейским удалось задержать одного из подозреваемых в убийстве сотрудника правоохранительных органов, передает ТАСС.



Фигурантом дела является гражданин Нидерландов.



Во время задержания мужчина 1982 года рождения был тяжело ранен, передает радиокомпания BelRTL. Со ссылкой на комиссариат полиции коммуны Фань, где был пойман один из подозреваемых отмечается, что гражданина Нидерландов задержали по делу, которое возбуждено по факту убийства полицейского в городе Спа.



Какие-либо другие сведения о личности подозреваемого официальные источники пока не приводят.



ЧП случилось минувшей ночью. По данным представителей МВД Бельгии, около двух часов ночи по местному времени 38-летний офицер пытался проверить машину, вызывавшую подозрения. Автомобиль находился на улице Королевы Астрид.



Как рассказал позже напарник погибшего полицейского, в автомобиле находились три человека. Они открыли огонь, как только к машине подошел начальник патруля. Смертельно ранив правоохранителя, злоумышленники скрылись. Поиски двух подозреваемых сейчас активно продолжаются, подчеркнули в МВД Бельгии.



Автор: Злата Богатова

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