ИнтерНовости - новости в стране и мире
Представитель Софии Ротару рассказал, что случилось с певицей в Уфе
Представитель Софии Ротару рассказал, что случилось с певицей в Уфе
Посольство РФ обвинило Лондон в безответственности после провокации над Черным морем‍
Посольство РФ обвинило Лондон в безответственности после провокации над Черным морем‍
В США умер сенатор Джон Маккейн
В США умер сенатор Джон Маккейн
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Трампа нет в числе приглашенных на похороны МаккейнаТрампа нет в числе приглашенных на похороны Маккейна
В центре Москвы найдена мертвой девочка-подростокВ центре Москвы найдена мертвой девочка-подросток
Представитель Софии Ротару рассказал, что случилось с певицей в УфеПредставитель Софии Ротару рассказал, что случилось с певицей в Уфе
В США неизвестный расстрелял посетителей развлекательного центра В США неизвестный расстрелял посетителей развлекательного центра
В Джорджии при крушении самолета погибли 4 человекаВ Джорджии при крушении самолета погибли 4 человека

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НежданчикНежданчик
Злая шутка судьбы. 1-я частьЗлая шутка судьбы. 1-я часть
Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru
Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На юго-востоке Бельгии задержан один из подозреваемых в убийстве полицейского


26.8.2018 18:24
На юго-востоке Бельгии задержан один из подозреваемых в убийстве полицейскогоФото: ekathimerini.com

Бельгийским полицейским удалось задержать одного из подозреваемых в убийстве сотрудника правоохранительных органов, передает ТАСС.

Фигурантом дела является гражданин Нидерландов.

Во время задержания мужчина 1982 года рождения был тяжело ранен, передает радиокомпания BelRTL. Со ссылкой на комиссариат полиции коммуны Фань, где был пойман один из подозреваемых отмечается, что гражданина Нидерландов задержали по делу, которое возбуждено по факту убийства полицейского в городе Спа.

Какие-либо другие сведения о личности подозреваемого официальные источники пока не приводят.

ЧП случилось минувшей ночью. По данным представителей МВД Бельгии, около двух часов ночи по местному времени 38-летний офицер пытался проверить машину, вызывавшую подозрения. Автомобиль находился на улице Королевы Астрид.

Как рассказал позже напарник погибшего полицейского, в автомобиле находились три человека. Они открыли огонь, как только к машине подошел начальник патруля. Смертельно ранив правоохранителя, злоумышленники скрылись. Поиски двух подозреваемых сейчас активно продолжаются, подчеркнули в МВД Бельгии.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В России проводится масштабная проверка боеготовностиВ России проводится масштабная проверка боеготовности
Убийце Джона Леннона вновь отказали в досрочном освобождении‍Убийце Джона Леннона вновь отказали в досрочном освобождении‍
В Таджикистане спустя две недели после крушения вертолета начали вывозить альпинистов из лагеря у пика СомониВ Таджикистане спустя две недели после крушения вертолета начали вывозить альпинистов из лагеря у пика Сомони
Под Курском мальчик погиб, взяв в руки найденную в овраге гранату времен ВОВПод Курском мальчик погиб, взяв в руки найденную в овраге гранату времен ВОВ
Мэрилин Мэнсон упал в обморок на концерте в ТехасеМэрилин Мэнсон упал в обморок на концерте в Техасе

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 769


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru