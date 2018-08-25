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Под Курском мальчик погиб, взяв в руки найденную в овраге гранату времен ВОВ


01:17
Под Курском мальчик погиб, взяв в руки найденную в овраге гранату времен ВОВФото: dv-com.net

Следственные органы Железногорского района Курской области проводят проверку по факту гибели несовершеннолетнего, передают региональные СМИ.

Школьник был смертельно травмирован, когда у него в руках взорвалась граната, предположительно, периода ВОВ.

При взрыве гранаты времен Великой Отечественной войны погиб мальчик, его приятель получил травмы, сейчас находится на лечении в больнице.

Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей регионального главка МВД, трагический инцидент произошел в населенном пункте Генеральский. В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что трое мальчиков девяти-десяти лет во время игры в овраге обнаружили боеприпас.

После того, как один из ребят взял гранату в руки, прогремел взрыв. После случившегося оба мальчика были экстренно госпитализированы. Младший из школьников, несмотря на оказанную ему помощь, скончался в отделении реанимации.

Автор: Злата Богатова

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