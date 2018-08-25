|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Курском мальчик погиб, взяв в руки найденную в овраге гранату времен ВОВ
01:17
Фото: dv-com.net
Следственные органы Железногорского района Курской области проводят проверку по факту гибели несовершеннолетнего, передают региональные СМИ.
Школьник был смертельно травмирован, когда у него в руках взорвалась граната, предположительно, периода ВОВ.
При взрыве гранаты времен Великой Отечественной войны погиб мальчик, его приятель получил травмы, сейчас находится на лечении в больнице.
Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей регионального главка МВД, трагический инцидент произошел в населенном пункте Генеральский. В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что трое мальчиков девяти-десяти лет во время игры в овраге обнаружили боеприпас.
После того, как один из ребят взял гранату в руки, прогремел взрыв. После случившегося оба мальчика были экстренно госпитализированы. Младший из школьников, несмотря на оказанную ему помощь, скончался в отделении реанимации.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|