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В Болгарии в ДТП с туристическим автобусом погибли 16 человек
01:04
Фото: podrobnosti.ua
В Болгарии до шестнадцати человек увеличилось число жертв аварии с участием туристического автобуса.
Как передают зарубежные СМИ, в больнице скончался один из пострадавших.
По словам главы МВД страны Валентина Радева, который выступил на брифинге перед журналистами, жертвами ДТП стали шестнадцать человек. Министр не отметил, сколько пострадавших находятся в больницею. Он лишь сказал, что состояние пяти пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое.
Ранее министр здравоохранения Болгарии Кирил Ананиев заявил о том, что на месте ЧП скончались тринадцать человек. Двое умерли, когда их пытались доставить в медицинское учреждение.
Обстоятельства трагедии выясняют специалисты, ведется расследование.
ЧП случилось близ Искырского дефиле, неподалеку от города Своге. По данным болгарских СМИ, примерно в 17 часов по местному времени (совпадает с Москвой) пассажирский автобус упал с двадцатиметрового обрыва. Авария случилась в условиях плохой видимости, шел сильный дождь. Перед этим перевозивший членов клуба пенсионеров из села Световрачена автобус задел три машины и пробил дорожное ограждение.
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