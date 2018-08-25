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Навального из травмпункта привезли из ОВД
25.8.2018 22:11
Фото: molgvardia.ru
После того, как Навального осмотрели врачи в травмпункте, оппозиционер вновь был возвращен в отдел полиции, передает агентство "Интерфакс".
Каких-либо серьезных травм медики не выявили.
Со ссылкой на осведомленный источник отмечается, что после завершения осмотра Алексея Навального доставили обратно в ОВД "Дорогомилово". Врачи московского травмпункта не выявили у него серьезных травм.
По данным ряда СМИ, у оппозиционера ранее было подозрение на перелом пальца. На скорой его из отделения полиции увезли в медицинское учреждение.
Ранее стало известно о задержании Навального в Москве. Как отмечала пресс-секретарь оппозиционера, действия правоохранителей могут быть связаны с протоколом, составленным 31 января, после состоявшегося за несколько дней до этого митинга.
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