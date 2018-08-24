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В Москве поймана банда, незаконно обналичившая более миллиарда рублей
14:24
Фото: vk.me
Столичным правоохранителям удалось пресечь деятельность преступной группы, которая на протяжении нескольких лет осуществляла операции по незаконному обналичиванию денежных средств. Как передает РИА Новости, в совокупности через банду могло пройти более миллиарда рублей.
Полиция задержала четырех человек, входивших в эту группу.
Преступная группа занималась незаконным осуществлением банковских операций, сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, втечение нескольких лет, действуя через десятки подконтрольных фирм-однодневок, они переводили на их расчетные счета денежные средства своих "клиентов". По мнению правоохранителей, доход злоумышленников мог составить по меньшей мере триста миллионов рублей.
Двое задержанных по решению суда отправлена под домашний арест, еще двое отпущены под подписку о невыезде. Сведений о личных данных участникам преступного сообщества из официальных источников пока не поступало.
Полиция сейчас продолжает проводить обыски дома и на работе фигурантов этого дела. Уже удалось обнаружить и изъять печати и учредительные документы порядка шестидесяти фирм. Расследование активно продолжается.
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