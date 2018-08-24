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В горах Северной Осетии пропали трое альпинистов


24.8.2018 13:12
В горах Северной Осетии пропали трое альпинистовФото: plantarium.ru

В горах Северной Осетии пропали трое альпинистов, передают российские СМИ.

Поиски участников сборов Федерации альпинизма Кубани проводят сотрудники республиканского МЧС.

Как передает агентство "Интерфакс-Юг" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС, перестали выходить на связь трое альпинистов, совершавших восхождение на гору Галдор. Сигналов бедствия при этом участники сборов не подавали. Первоначально поиск пропавших начал руководитель сборов. После того, как они не принесли никаких результатов, было решено обратиться за помощью в Северо-Осетинский поисково-спасательный отряд МЧС РФ.

Мероприятия по поиску проводятся с привлечением вертолета, который уже провел облет предполагаемого маршрута альпинистов. Повторный облет планируется провести при благоприятных погодных условиях, пояснили спасатели.

Автор: Злата Богатова

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