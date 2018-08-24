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В Тульской области в ДТП погибли 4 человека
00:18
Фото: cdnmyslo.ru
Под Тулой четыре человека погибли в дорожной аварии, передают российские СМИ.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона отмечается, что ЧП случилось на территории Щекинского района.
По предварительно полученным данным, произошло столкновение "КамАЗа", перевозившего груз зерна, и легкового автомобиля. Официальные представители местных правоохранительных органов подтвердили гибель четырех человек, еще один получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
Причины и обстоятельства трагического инцидента выясняют специалисты. Уточняется, что авария случилась в районе 200-го километра автомобильной трассы "Крым". Сообщения в экстренные службы о лобовом столкновении грузовика и "Лады Приоры" начали поступать в 20:15 по местному времени.
В легковой машине находились пять человек. Все пассажиры "Лады Приоры" от полученных травм погибли на месте, водитель госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
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