Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Египте свыше 300 человек эвакуировали из пятизвездочного отеля после смерти двух постояльцев

24.8.2018 23:54

Фото: staticflickr.com



В Египте свыше трехсот туристов были экстренно эвакуированы из номеров пятизвездочного отеля в связи с гибелью двух постояльцев.



Как передает агентство "Интерфакс", причины смерти британских подданных выясняются.



По данным крупнейшего в Великобритании туроператора Thomas Cook, ЧП случилось в отеле Steigenberger Aqua Magic в Хургаде в минувший понедельник. Через несколько дней в целях предосторожности было принято решение об эвакуации отдыхающих. Более трехсот человек были вынуждены покинуть свои номера в пятницу утром.



Как сообщает Independent, тела супругов были найдены в минувший понедельник. Британка была сотрудницей филиала компании Thomas Cook в городе Бернли. Предположительно, причиной смерти женщины стала острая сердечная недостаточность.



Супруг скончался в результате отравления. По факту случившегося проводится расследование.



Через три дня после ЧП туроператор в целях предосторожности экстренно эвакуировал из указанного отеля всех своих клиентов.



Автор: Злата Богатова

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