Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Московские пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании Центробанка

24.8.2018 23:20

Фото: livejournal.com



Пожарным удалось ликвидировать возгорание в здании Центробанка. ЧП случилось в самом центре Москвы, передают российские СМИ.



Как уточняют представители столичного главка МЧС РФ, общая площадь пожара составила 30 кв. м.



Пожар в здании Центробанка, которое расположено на Неглинной улице в самом центре Москвы, на данный момент ликвидирован полностью. По словам Дмитрия Ширлина, возглавляющего Управление пожарно-спасательных сил главка МЧС по городу, первые пожарные расчеты появились на месте происшествия уже через пять пять минут после того, как поступил сигнал о ЧП.



Сообщение о пожаре по указанному адресу было передано в экстренные службы в 20.09, уточнил Ширлин. Пожарным потребовалось около получаса, чтобы ликвидировать пламя. В мероприятиях по тушению огня были задействованы значительные силы столичного пожарного гарнизона Москвы, привлекалось двадцать три единицы спецтехники.



Установлено, что очаг возгорания находился в одном из кабинетов пятого этажа. Обстоятельства и причины ЧП предстоит установить специалистам. Сведений о пострадавших из официальных источников пока не поступало.



Автор: Злата Богатова

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