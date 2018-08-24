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Под Мурманском перевернулась лодка: найдены тела трех человек
24.8.2018 20:05
Фото: livejournal.com
Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек.
Как передает агентство "Интерфакс", трагедия случилась на Иовском водохранилище, на территории Кандалакшского района.
В ходе предварительного расследования выяснилось, что местный житель 1980 года рождения 18 августа на принадлежащей ему лодке отправился на правый берег губы Пирттилакши. Вместе с ним в тот момент находились еще четверо жителей населенного пункта Зареченск - брат 1983 года рождения, знакомые женщины 1983 и 1988 годов, а также пятилетний ребенок.
Отдохнув в течение дня, в минувшее воскресенье, 19 августа, компания намеревалась доплыть на лодке через водохранилище к причалу Зареченска. Однако в пути лодка перевернулась. Ни на одном из пяти человек, которые находились на борту, не было спасательных жилетов. В момент ЧП в акватории Иовского водохранилища отмечались довольно плохие метеорологические условия. По данным представителей регионального СУ СКР, высокие волны сопровождались порывами шквалистого ветра.
В ходе начатых поисков на водоеме были найдены тела ребенка и двух взрослых. Предположительно, все, кто плыл в лодке, погибли. В поисково-спасательных мероприятиях, которые сейчас активно продолжаются на территории водохранилища, задействовано тридцать шесть человек, привлечено семнадцать единиц техники. На месте ЧП работают водолазы.
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