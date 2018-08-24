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На востоке Финляндии автобус упал с моста: погибли 4 человека
24.8.2018 19:42
Фото: choufmedia.ma
В Финляндии по меньшей мере четыре человека стали жертвами аварии с участием пассажирского автобуса, передает ТАСС.
Согласно предварительно полученным данным, транспортное средство рухнуло с поста на железнодорожные пути.
ЧП случилось в финском городе Куопио, расположенном на востоке страны. Как заявили представители регионального полицейского управления, жертвами инцидента стали четыре человека. Количество пострадавших сейчас уточняется. Известно, что двадцать пассажиров после аварии были доставлены в Университетскую больницу Куопио, где их осмотрят врачи.
Смертельная авария случилась около 15 часов по местному времени (совпадает с московским). Согласно предварительным выводам специалистов, причиной трагедии мог стать отказ тормозов. После того, как его водитель потерял управление, участниками ДТП вынужденно оказались еще пять машин.
После ДТП железнодорожное движение по участку, где расположен мост, было приостановлено.
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