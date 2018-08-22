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В центре Москвы застрелен уроженец КБР, открывший огонь по полицейским
22:56
Фото: vk.me
В центре Москвы застрелен мужчина, открывший огонь по полицейским, передают российские СМИ.
Со ссылкой на источники в столичных правоохранительных органов уточняется, что мужчина был смертельно ранен в голову.
Мужчина, стрелявший в полицейских в центре Москвы, скончался в результате огнестрельного ранения в голову. Обстоятельства случившегося выясняются, мотивы нападавшего устанавливаются, заявили представители столичной полиции.
Согласно имеющимся на этот час данным, инцидент зафиксирован в переулке Сивцев Вражек в самом центре российской столицы. По данным ТАСС, личность нападавшего уже удалось установить, им оказался 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии. Имя мужчины, ранее проживавшего в одном из сел на территории Баксанского района республики - Ренат Кунашев.
По информации ряда СМИ, мужчина сначала приставал к полицейским, которые несли дежурство около дипломатического представительства. Затем Кунашев внезапно открыл по ним стрельбу.
В результате ЧП один из сотрудников полиции был ранен. С травмой ноги он доставлен в больницу. Информации о его состоянии из официальных источников пока не поступало.
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