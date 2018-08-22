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Под Дербентом столкнулись три машины: погибли семь человек
22.8.2018 11:28
Фото: life.ru
До семи человек увеличилось количество погибших в крупной дорожной аварии в Дагестане, передает агентство "Интерфакс".
Как рассказала официальный представитель Минздрава республики Залина Муртазалиева, среди жертв - трое детей.
В автомобильной аварии с участием трех машин погибли семь человек. Скончался один из раненых, который был доставлен в больницу. Ранее местные власти подтверждали сведения о шести погибших.
Четверо пострадавших после ДТП были доставлены в Центральную городскую больницу города Дагестанские огни. Состояние одного из пациентов медики сейчас оценивают как крайне тяжелое.
Смертельная дорожная авария случилась в минувший вторник, 21 августа. Три машины столкнулись на повороте в сторону населенного пункта Геджух, который расположен в Дербентском районе Дагестана. Обстоятельства трагического инцидента выясняют правоохранительные органы. Пока сведений о том, что могло стать причиной инцидента, из официальных источников не поступало.
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