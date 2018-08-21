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В больнице умер подросток, подорвавший себя у поста полиции в Чечне


21.8.2018 23:12
В больнице умер подросток, подорвавший себя у поста полиции в ЧечнеФото: novostidny.ru

В больнице скончался чеченский подросток, который в минувший понедельник, 20 августа, совершил самоподрыв около полицейского поста в населенном пункте Мескер-Юрт Шалинского района.

Как передает ТАСС, юноша получил ранения, не совместимые с жизнью.

В числе травм, диагностированных у подростка, была тяжелое повреждение головы. Личность молодого человека, который был единственным уцелевшим участником серии нападений, установлена. Фамилия подростка Ахтаханов, его брат причастен к попытке атаковать Шалинский РОВД.

Ранее уже сообщалось о том, что все злоумышленники являлись несовершеннолетними жителями Шалинского района Чечни.

Напомним, на территории Чечни в течение одного дня было совершено три нападения на полицейских. Сначала двое мужчин с ножами были ликвидированы при попытке проникновения в Шалинский ОВД. В результате первого инцидента были ранены два силовика. Практически одновременно прогремел взрыв в Мескер-Юрте. Пострадал лишь подросток, совершивший самоподрыв.

Позже при въезде в Грозный автомобиль Mercedes был умышлено направлен на сотрудника ДПС. Полицейские объявили план "Перехват", во время начавшейся погони злоумышленник сбил еще двух сотрудников ДПС. Нападавшего нейтрализовали, открыв огонь по машине. Ранения получили трое полицейских.

Автор: Злата Богатова

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