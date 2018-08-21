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Звезда сериала «Счастливы вместе» скончался от пневмонии, вызванной ВИЧ


21.8.2018 13:36
Звезда сериала «Счастливы вместе» скончался от пневмонии, вызванной ВИЧФото: tvzvezda.ru

Пневмония, от которой скончался актер Александр Исаков, была вызвана ВИЧ, считают коллеги звезды "Счастливы вместе".

Артист скончался в минувшем июле, практически сразу после того, как ему исполнилось сорок лет.

После того, как скончался Александр Исаков, поклонники артиста обвиняли в случившемся медиков, не сумевших назначить адекватное лечение. Однако спустя некоторое время выяснилось, что течение заболевания осложнялось основным диагнозом. По словам коллег артиста, ранее у Исакова выявили ВИЧ-инфекцию.

По словам актрисы Ириной Вишневой, ее коллега не проявлял "интереса к женщинам". В прошлом его приятель, проживавший за рубежом, "подарил ему дорогую машину". Кроме того, патологоанатом сказал, что двустороннее воспаление легких, от которого скончался Александр Исаков, стала осложнением ВИЧ.

Актриса также рассказала о том, что Исаков имел сына. Пятилетний мальчик живет у мамы артиста в Екатеринбурге. Актер регулярно к ним ездил.

Коллеги сообщили журналистам, что 23 июля актер отметил сорокалетний юбилей. Мать Исакова приехала в Москву, чтобы поздравить сына. Он умер, как только она отправилась домой. Вернувшись на родину, она получила страшное известие о смерти Александра.

Предполагалось, что тело кремируют и захоронят в Москве, но благодаря помощи актрис Екатерины Волковой и Натальи Тищенко, которые в прошлом выходили на сцену вместе с Александром Исаковым, мать смогла доставить прах в Екатеринбург, рассказал актер Андрей Москвичев.

Автор: Злата Богатова

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