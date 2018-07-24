|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москве умер актер из «Счастливы вместе» Александр Исаков
24.7.2018 23:47
Фото: tvzvezda.ru
В Москве скончался актер театра и кино Александр Исаков.
Причиной смерти 39-летнего артиста, как передают российские СМИ, могли стать последствия недавно перенесенного воспаления легких.
На портале Государственного театра киноактера уже размещено сообщение с глубокими соболезнованиями родным и близким артиста. Указано, что Александр Исаков скончался в одной из столичных больниц в минувший понедельник, 23 июля. Коллеги и многочисленные поклонники его таланта запомнят артиста очень талантливым и ярким, отмечается в сообщении. Зрители ценили многогранный дар Исакова и харизму, благодаря которой артист дарил всем, кто его окружал, заряд положительных эмоций и новых идей.
По данным открытых источников, актер скоропостижно скончался в одной из больниц Москвы от последствий недавно перенесенного воспаления легких.
Информация о том, где и когда состоится церемония прощания с покойным, будет объявлена позже.
Александр Исаков, которому было лишь тридцать девять лет, играл в театре, начиная с 2004 года. В числе сыгранных им ролей - персонажи в таких постановках, как "Щелкунчик и мышиный король" и "Волшебная туфелька Золушки". В последние годы он активно снимался в телевизионных многосерийных лентах. Среди наиболее популярных из них - фильмы "Моя любовь", "Час Волкова" и "Счастливы вместе".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|