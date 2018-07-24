Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве умер актер из «Счастливы вместе» Александр Исаков

24.7.2018 23:47

Фото: tvzvezda.ru



В Москве скончался актер театра и кино Александр Исаков.



Причиной смерти 39-летнего артиста, как передают российские СМИ, могли стать последствия недавно перенесенного воспаления легких.



На портале Государственного театра киноактера уже размещено сообщение с глубокими соболезнованиями родным и близким артиста. Указано, что Александр Исаков скончался в одной из столичных больниц в минувший понедельник, 23 июля. Коллеги и многочисленные поклонники его таланта запомнят артиста очень талантливым и ярким, отмечается в сообщении. Зрители ценили многогранный дар Исакова и харизму, благодаря которой артист дарил всем, кто его окружал, заряд положительных эмоций и новых идей.



По данным открытых источников, актер скоропостижно скончался в одной из больниц Москвы от последствий недавно перенесенного воспаления легких.



Информация о том, где и когда состоится церемония прощания с покойным, будет объявлена позже.



Александр Исаков, которому было лишь тридцать девять лет, играл в театре, начиная с 2004 года. В числе сыгранных им ролей - персонажи в таких постановках, как "Щелкунчик и мышиный король" и "Волшебная туфелька Золушки". В последние годы он активно снимался в телевизионных многосерийных лентах. Среди наиболее популярных из них - фильмы "Моя любовь", "Час Волкова" и "Счастливы вместе".



Автор: Злата Богатова

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