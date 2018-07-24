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В Москве умер актер из «Счастливы вместе» Александр Исаков


24.7.2018 23:47
В Москве умер актер из «Счастливы вместе» Александр ИсаковФото: tvzvezda.ru

В Москве скончался актер театра и кино Александр Исаков.

Причиной смерти 39-летнего артиста, как передают российские СМИ, могли стать последствия недавно перенесенного воспаления легких.

На портале Государственного театра киноактера уже размещено сообщение с глубокими соболезнованиями родным и близким артиста. Указано, что Александр Исаков скончался в одной из столичных больниц в минувший понедельник, 23 июля. Коллеги и многочисленные поклонники его таланта запомнят артиста очень талантливым и ярким, отмечается в сообщении. Зрители ценили многогранный дар Исакова и харизму, благодаря которой артист дарил всем, кто его окружал, заряд положительных эмоций и новых идей.

По данным открытых источников, актер скоропостижно скончался в одной из больниц Москвы от последствий недавно перенесенного воспаления легких.

Информация о том, где и когда состоится церемония прощания с покойным, будет объявлена позже.

Александр Исаков, которому было лишь тридцать девять лет, играл в театре, начиная с 2004 года. В числе сыгранных им ролей - персонажи в таких постановках, как "Щелкунчик и мышиный король" и "Волшебная туфелька Золушки". В последние годы он активно снимался в телевизионных многосерийных лентах. Среди наиболее популярных из них - фильмы "Моя любовь", "Час Волкова" и "Счастливы вместе".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 254

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