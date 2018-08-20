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Мэрилин Мэнсон упал в обморок на концерте в Техасе


20.8.2018 18:11
Мэрилин Мэнсон упал в обморок на концерте в ТехасеФото: kievnews.net

Мэрилин Мэнсон потерял сознание на сцене, пишут американские СМИ. Артист упал в обморок, когда выступал в Хьюстоне.

Ранее 49-летний исполнитель жаловался на ухудшение самочувствия.

По данным ряда источников, накануне инцидента знаменитый рок-музыкант Мэрлин Мэнсон жаловался, что плохо себя чувствует. Как полагал артист, у него был тепловой удар. После этого он потерял сознание на сцене, когда выступал в техасском Хьюстоне.

Как отмечает журнал New Musical Express (NME), исполнитель упал сразу после того, как прозвучала композиция Sweet Dreams. Артиста привели в чувство, затем он покинул зрителей. Оставшийся на сцене рок-музыкант Роб Зомби, принимавший участие в концерте вместе с Мэнсоном, призвал фанатов поддержать артиста и стараться погромче петь песни.

Незадолго до случившегося артист обратился к фотографам с просьбой не снимать его в таком состоянии.

Автор: Злата Богатова

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