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Мэрилин Мэнсон упал в обморок на концерте в Техасе
20.8.2018 18:11
Фото: kievnews.net
Мэрилин Мэнсон потерял сознание на сцене, пишут американские СМИ. Артист упал в обморок, когда выступал в Хьюстоне.
Ранее 49-летний исполнитель жаловался на ухудшение самочувствия.
По данным ряда источников, накануне инцидента знаменитый рок-музыкант Мэрлин Мэнсон жаловался, что плохо себя чувствует. Как полагал артист, у него был тепловой удар. После этого он потерял сознание на сцене, когда выступал в техасском Хьюстоне.
Как отмечает журнал New Musical Express (NME), исполнитель упал сразу после того, как прозвучала композиция Sweet Dreams. Артиста привели в чувство, затем он покинул зрителей. Оставшийся на сцене рок-музыкант Роб Зомби, принимавший участие в концерте вместе с Мэнсоном, призвал фанатов поддержать артиста и стараться погромче петь песни.
Незадолго до случившегося артист обратился к фотографам с просьбой не снимать его в таком состоянии.
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