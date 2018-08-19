Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На восточное побережье Китая обрушился тайфун

19.8.2018 22:01

Фото: livejournal.com



В Китае пострадали девять человек, погиб ребенок из-за удара стихии, обрушившейся на ряд провинций в центре и на востоке страны.



Как передает РИА Новости, от тайфуна "Румбия" наиболее пострадал район Туншань городского округа Сюйчжоу (провинция Цзянсу), где был зафиксирован смертельный случай.



На территории нескольких населенных пунктов нанесен ущерб сотням домов и различных сооружений получили повреждения, некоторые из них полностью разрушены. Порывами мощного ветра сносило крыши и рекламные щиты, обрывало линии электропередачи.



Тропический тайфун подошел к восточным берегам Китая в минувшую пятницу. Повышенный "оранжевый" уровень опасности сейчас продолжает действовать в целом ряде провинций. Помимо Цзянсу, от стихии пострадали жители Аньхоя, Ляонина, Хэнаня, Хэбэя и Шаньдун.



По данным китайских СМИ, очень сложная ситуация сложилась на территории провинции Хэнань в центре страны, где из-за тайфуна начались обильные ливни. Вследствие дождей уровень в местных реках уже превысил критические показатели. В зоне бедствия находятся почти девятьсот тысяч жителей, экстренные службы в круглосуточном режиме проводят эвакуацию и спасательные мероприятия.



Автор: Злата Богатова

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