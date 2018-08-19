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Во Франции прошел гала-вечер русского балета, посвященный Сергею Дягилеву
19.8.2018 13:47
Фото: obaldela.ru
Во французском Довиле с большим успехом прошел гала-вечер русского балета. Мероприятие было посвящено основателю "Русских сезонов" Сергею Дягилеву (1872-1929), передает ТАСС. По словам вице-мэра по вопросам культуры Филиппа Нормана, событие стало "замечательным возвращением" российских артистов балета в Нормандию.
Гала-вечер с участием отечественных артистов балета, ставший очень заметным событием в культурной жизни Довиля, состоялся в театре "Казино Барьер". По словам Филиппа Нормана, в августе 1912 года именно Довиль был первым городом, где гастролировала легендарная "Русская балетная компания" после своего триумфального появления в Париже.
Фестиваль русского искусства, который проходит в Нормандии стал "уникальным событием нормандского театрального лета". Как подчеркнул Филипп Норман, делясь впечатлениями о гала-концерте в Довиле, французской публике посчастливилось увидеть выступления "лучших из лучших".
Гостям вечера представилась возможность увидеть фрагменты хореографии "Русской балетной компании", которую создал Сергей Дягилев, в исполнении артистов Большого и Мариинского театров.
В качестве послесловия к творческому вечеру был организован артистический ужин в Салоне послов отеля "Норманди Барьер". За его подготовку которого отвечал Владимир Мухин - один из наиболее известных московских поваров, который создал авторское меню с учетом самых любимых блюд звезды мировой оперы певца Федора Шаляпина.
Как отметила Вероника Богатырева, выступавшая как генеральный продюсер фестиваля, сейчас обсуждается идея ежегодного проведения мероприятия в Довиле.
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