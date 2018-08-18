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Женская сеть myJulia.ru
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В американской больнице одновременно забеременели 16 медсестер из одного отделения
12:53
Фото: agregator.pro
В одной из больниц американского штата Аризона одновременно забеременели сразу шестнадцать медсестер.
Сотрудницы медицинского учреждения шутят, что не договаривались об этом между собой.
Сразу шестнадцать сотрудниц скоро уйдут в декрет из больницы города Феникс в штате Аризона, передает американский телевизионный канал CNN. Отмечается, что все женщины трудились в одном отделении - интенсивной терапии.
Как стало известно, двое из забеременевших медицинских сестер в прошлом лечились от бесплодия. В беседе с журналистами женщины отметили, что вовсе не собирались стать мамами одновременно. Речь идет о незапланированной акции, шутят медсестры.
Меню столовой медицинского центра уже решено изменить, учитывая такое количество беременных сотрудниц. В частности, в салат-баре появились соленые огурцы и оливки. Будущих мам при этом освободили от работы с больными, у которых диагностирован туберкулезом, и они не проводят химиотерапию.
Ожидается, что дети в семьях медсестер появятся в период с октября этого года по январь 2019-го. Администрация больницы постепенно начинает меры, направленные на то, чтобы избежать вероятного дефицита персонала.
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