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Танкер с гражданами Грузии и России пропал у берегов Африки


01:12
Танкер с гражданами Грузии и России пропал у берегов АфрикиФото: shipspotting.com

Пятые сутки не выходит на связь экипаж нефтяного танкера Pantelena IMO 9321469.

На борту судна, пропавшего у берегов Африки, находятся семнадцать грузинских граждан и двое россиян, передает агентство "Интерфакс".

В последний раз судно выходило на связь 14 августа, отмечается в сообщении на портале МИД Грузии. По информации дипломатов, в тот момент танкер находился в акватории Гвинейского залива.

Мероприятия по поиску танкера сейчас активно продолжаются, заявил представитель консульского департамента МИД Грузии Владимир Константиниди. По его словам, речь может идти о несанкционированном задержании, учитывая, что судно перевозило дизельное топливо. Кроме того, рассматриваются и другие версии, однако достоверных сведений о местонахождении танкера и причинах его пропажи пока нет, подчеркнул грузинский дипломат.

Уточняется, что в установлении обстоятельств ЧП также задействовано Агентство морского транспорта при грузинском Министерстве экономики. Грузинская сторона сейчас поддерживает постоянный контакт с  непосредственным владельцем судна - панамской компанией, а также греческой организацией Lotus Shipping, которая выступала в качестве нанимателя танкера.

Автор: Злата Богатова

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