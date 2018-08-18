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Под Иркутском неизвестные сожгли джип мэра Шелехова


18.8.2018 23:59
Под Иркутском неизвестные сожгли джип мэра ШелеховаФото: vk.me

В Иркутской области неизвестные подожгли внедорожник главы администрации города Шелехов Сергея Липина, передают региональные СМИ.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело.

Со ссылкой на СУ СКР по Иркутской области сообщается, что уголовное дело возбудили по статье об умышленном повреждении чужого имущества, которое было совершено путем поджога из хулиганских побуждений.

ЧП случилось ранним утром субботы, 18 августа. В результате умышленного поджога автомашины "Инфинити", владельцем которого является глава города Шелехов, никто не пострадал, уточняют в ведомстве. Пожарным понадобилось около шести минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

В рамках начатого расследования назначен ряд экспертиз, сотрудники правоохранительных органов ведут поиск и опрос свидетелей инцидента.

По словам самого Сергея Липина, который прокомментировал случившееся в соцсети, причиной поджога является то, что далеко не всех устраивают его методы работы. В частности, он отметил, что власти не так давно приступили к проведению тотальной проверки земельных участков. В результате "недобросовестных и далеко не бедных арендаторов" обязали уплатить налог. При возможности имущество также возвращают в городскую собственность, и такого рода перемены понравились не всем, констатировал Липин.

Автор: Злата Богатова

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