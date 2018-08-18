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Под Мурманском ребенок попал в реанимацию после нападения собак


18.8.2018 18:26
Под Мурманском ребенок попал в реанимацию после нападения собакФото: vestinet.rs

Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело после нападения своры бродячих псов на малолетнего ребенка.

Мальчика после ЧП доставили в больницу, он находится в отделении реанимации.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей регионального СУ СКР, ЧП случилось вечером минувшего четверга, 16 августа, в Североморске. Ребенок гулял один и зашел в лесистую зону, которая прилегает к территории одной из местных электроподстанций. Там на него набросилась стая бродячих собак.

Крики ребенка, атакованного сворой псов, услышал прохожий. Мужчине удалось отогнать агрессивных животных, сразу после чего он начал оказывать мальчику первую помощь, а также обратился в экстренные службы. Пострадавшего школьника госпитализировали в ЦРБ Североморска. В настоящее время ребенок остается в реанимационном отделении.

По словам врачей, у ребенка диагностированы множественные укушенные раны, пострадали туловище и конечности. К счастью, угрозы жизни ребенка сейчас уже нет.

После предварительной проверки следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела по п. "в" ч.2 ст. 238.

Автор: Злата Богатова

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