|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Подозрительное пятно в море у берегов Ялты исчезло
13:12
Фото: sindom.com.ua
Профилактический запрет на купание у ялтинского побережья будет снят в самое ближайшее время, передают российские СМИ со ссылкой на представителей руководства крымского курорта.
Ранее в Черном море было замечено подозрительное пятно.
Как сообщили в администрации курорта, ограничения были объявлены по решению Роспотребнадзором 15 августа. Причиной этого стала информация, поступившая из водоканала, о пятне размером 100 на 150 метров. Замеченное в воде близ населенного пункта Отрадное с плавсредств, оно содержало субстанции, не характерные для морской воды.
Пятно сформировалось неподалеку от района, где происходит глубоководный выпуск очистных сооружений. Он уходит в море на шесть с половиной километров. Учитывая, что ветер дул в сторону береговой линии, на участке от курортного поселка Массандра до Ливадии был введен профилактический запрет на купание.
Все пробы, взятые специалистами, оказались нормальными. Отмечается, что исследования проводились на химические и бактериологические показатели, а также на наличие вирусов посредством метода ПЦР.
Вследствие шторма и изменившегося направления ветра, отметили в горадминистрации, пятно исчезло. Отмечается, что водоканал также осуществил ремонтные мероприятия на глубоководном выпуск, готовя его к реконструкции.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|