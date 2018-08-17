Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Подозрительное пятно в море у берегов Ялты исчезло

13:12

Фото: sindom.com.ua



Профилактический запрет на купание у ялтинского побережья будет снят в самое ближайшее время, передают российские СМИ со ссылкой на представителей руководства крымского курорта.



Ранее в Черном море было замечено подозрительное пятно.



Как сообщили в администрации курорта, ограничения были объявлены по решению Роспотребнадзором 15 августа. Причиной этого стала информация, поступившая из водоканала, о пятне размером 100 на 150 метров. Замеченное в воде близ населенного пункта Отрадное с плавсредств, оно содержало субстанции, не характерные для морской воды.



Пятно сформировалось неподалеку от района, где происходит глубоководный выпуск очистных сооружений. Он уходит в море на шесть с половиной километров. Учитывая, что ветер дул в сторону береговой линии, на участке от курортного поселка Массандра до Ливадии был введен профилактический запрет на купание.



Все пробы, взятые специалистами, оказались нормальными. Отмечается, что исследования проводились на химические и бактериологические показатели, а также на наличие вирусов посредством метода ПЦР.



Вследствие шторма и изменившегося направления ветра, отметили в горадминистрации, пятно исчезло. Отмечается, что водоканал также осуществил ремонтные мероприятия на глубоководном выпуск, готовя его к реконструкции.



Автор: Злата Богатова

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