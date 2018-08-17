ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ученые разгадали тайну древнеегипетского бальзамирования
Ученые разгадали тайну древнеегипетского бальзамирования
СМИ: В парке Нью-Хейвена найдены около 70 человек с передозировкой
СМИ: В парке Нью-Хейвена найдены около 70 человек с передозировкой
Украинский чиновник пригрозил «утопить россиян в крови»
Украинский чиновник пригрозил «утопить россиян в крови»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Скончался бывший генсек ООН Кофи Аннан‍Скончался бывший генсек ООН Кофи Аннан‍
Экипаж «Механика Погодина» снова пресек попытку проникновенияЭкипаж «Механика Погодина» снова пресек попытку проникновения
Подозрительное пятно в море у берегов Ялты исчезлоПодозрительное пятно в море у берегов Ялты исчезло
Ученые разгадали тайну древнеегипетского бальзамированияУченые разгадали тайну древнеегипетского бальзамирования
В Псковской области снимают комедию с Иваном ОхлобыстинымВ Псковской области снимают комедию с Иваном Охлобыстиным

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru
Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Украшения из шнуров и бусин своими рукамиУкрашения из шнуров и бусин своими руками
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Подозрительное пятно в море у берегов Ялты исчезло


13:12
Подозрительное пятно в море у берегов Ялты исчезлоФото: sindom.com.ua

Профилактический запрет на купание у ялтинского побережья будет снят в самое ближайшее время, передают российские СМИ со ссылкой на представителей руководства крымского курорта.

Ранее в Черном море было замечено подозрительное пятно.

Как сообщили в администрации курорта, ограничения были объявлены по решению Роспотребнадзором 15 августа. Причиной этого стала информация, поступившая из водоканала, о пятне размером 100 на 150 метров. Замеченное в воде близ населенного пункта Отрадное с плавсредств, оно содержало субстанции, не характерные для морской воды.

Пятно сформировалось неподалеку от района, где происходит глубоководный выпуск очистных сооружений. Он уходит в море на шесть с половиной километров. Учитывая, что ветер дул в сторону береговой линии, на участке от курортного поселка Массандра до Ливадии был введен профилактический запрет на купание.

Все пробы, взятые специалистами, оказались нормальными. Отмечается, что исследования проводились на химические и бактериологические показатели, а также на наличие вирусов посредством метода ПЦР.

Вследствие шторма и изменившегося направления ветра, отметили в горадминистрации, пятно исчезло. Отмечается, что водоканал также осуществил ремонтные мероприятия на глубоководном выпуск, готовя его к реконструкции.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В Лондоне установили плиту над могилой Уильяма БлейкаВ Лондоне установили плиту над могилой Уильяма Блейка
Захарова позвала Шнурова на фестиваль трубачей в сербской ГучеЗахарова позвала Шнурова на фестиваль трубачей в сербской Гуче
В Турции арестована фигурантка дела об убийстве российского посла КарловаВ Турции арестована фигурантка дела об убийстве российского посла Карлова
Бывший коллега Влада Листьева назвал имя заказчика его убийстваБывший коллега Влада Листьева назвал имя заказчика его убийства
В Башкирии вынесли приговор заказчику убийства матери и сестрыВ Башкирии вынесли приговор заказчику убийства матери и сестры

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 766


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru