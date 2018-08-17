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Ученые разгадали тайну древнеегипетского бальзамирования
17.8.2018 23:38
Фото: kplavra.kiev.ua
Ученым удалось раскрыть "тайну" процесса мумификации, которая проводилась в Древнем Египте.
Выяснить происхождение этой удивительной процедуры эксперты смогли благодаря мумии, которая подходила для исследований.
Как рассказал доктор Стивен Бакли, работа проводилась международным коллективом ученых. В результате исследователи установили, как древние египтяне бальзамировали тела умерших. По данным корпорации Би-би-си, подробный отчет о проведенном эксперименте размещен в журнале Journal of Archaeological Science.
Археологи выяснили, что мумификацию применяли гораздо раньше, чем это считалось долгое время. Ученые осуществили ряд химических тестов, исследуя мумию из Египетского музея в Турине. Возраст ее датируется специалистами периодом 3700-3500 годов до н.э.
Исследователи установили, что в состав вещества для бальзамирования уже 4 тысячелетия назад входили растительное масло, предположительно, кунжутное, и экстракт растения или корня, вероятно, тростника. Смесь также включала в себя камедь, и смолу хвойных деревьев, которая могла придавать антибактериальный эффект и защищала тело от разложения.
В процессе работы ученые также исследовали бинты, которые применялись при мумификации. В эксперименте проводился сравнительный анализ артефактов из коллекции музея Болтона в графстве Большой Манчестер. По мнению специалистов, ткань для этих бинтов создали около 4000 году до н.э., хотя ранее считалось, что древние египтяне бальзамировали тела усопших только с момента начала строительства пирамиды Хеопса, то есть после 2600 года до н. э.
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