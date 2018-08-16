Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Панин прокомментировал сообщения о дебоше на рейсе Симферополь — Москва‍

12:10

Фото: fedpress.ru



С актера Алексея Панина могут взыскать убытки за задержку рейса из Крыма в Москву, передает ТАСС. В сообщении руководства авиакомпании отмечается, что артист "почувствовал что-то неладное". Вместе с тем, в ряде СМИ появились публикации об очередном дебоше, который устроил Панин.



Официальные представители авиакомпании "Россия" заявили о том, что рассматривается вопрос о взыскании убытка за задержку вылета рейса из Крыма. Это случилось по вине пассажира, попросившего людей покинуть воздушное судно.



Ранее из источника в правоохранительных структурах города поступила информация о неком буйном пассажире, которого пришлось снять с рейса 6148. В крымском аэропорту также отмечали, что речь идет об актере Алексее Панине. Указывалось, что известный артист не дебоширил. Он лишь попросил "снять его с рейса, потому что почувствовал что-то неладное". Никаких претензий со стороны экипажа или других пассажиров в его адрес не поступало, заверили в администрации воздушной гавани.



При этом представители перевозчика также не подтвердили "деструктивное поведение" артиста. Они рассказали, что в момент, когда пассажиры уже должны были занять свои места, он обратился к экипажу с просьбой выйти из самолета. После этого багаж артиста и человека, который его сопровождал, сняли с рейса.



Случившееся уже прокомментировал и сам актер. По словам Алексея Панина, ни о каком дебоше речь не идет. Подчеркнув, что СМИ опять устроили шумиху без повода, артист попросил оставить его в покое.



Автор: Злата Богатова

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