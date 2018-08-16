|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Водитель джипа, упавшего с обрыва в Геленджике, умер в больнице
11:38
Фото: livejournal.com
В больнице умер мужчина, который управлял внедорожником, упавшим с обрыва в окрестностях Геленджика, передает ТАСС.
В результате аварии ранения получили семь человек, в том числе, двое детей.
Как рассказали представители СУ СКР по Краснодарскому краю СК РФ, несмотря на все усилия медиков, водитель внедорожника скончался в больнице. Ранее врачи диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, острую внутримозговую гематому и переломы позвонков.
После ДТП с семью пострадавшими под Геленджиком дело переквалифицировали на статью об оказании небезопасных услуг, которое осуществлялось группой лиц и повлекло за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.
В ходе расследования уже удалось выяснить, что владелец джипа сдавал транспортное средство в аренду погибшему мужчине. В момент ЧП именно он управлял машиной, заявил хозяин внедорожника. Но во время обыска, который проводился дома у владельца внедорожника правоохранители нашли и изъяли документацию. Судя по этим бумагам, мужчина не только принимал активное участие в организации экскурсионно-туристических услуг, но и руководил экстрим-клубом "Гараж". Учитывая эти сведения, из свидетеля он превратился в подозреваемого, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Как сообщалось ранее, после аварии четверо пострадавших, включая водителя прогулочного джипа "УАЗ", доставили в реанимационное отделение горбольницы Геленджика. Врачи оценивали как тяжелое состояние четырех человек, в том числе, одного ребенка.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|