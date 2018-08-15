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Под Геленджиком упал в овраг джип с туристами
15.8.2018 12:19
Фото: livejournal.com
В окрестностях Геленджика упал в овраг джип, в котором находились две семьи, передают региональные СМИ.
В результате ЧП пострадали все семь человек, ехавшие в машине. Водитель впал в кому.
Специалисты Центра медицины катастроф оказывают помощь пострадавшим, которые получили наиболее тяжелые ранения. За ребенком, травмированным в аварии, направлена детская бригада из Краснодара, передает агентство "Интерфакс-Юг" со ссылкой на представителей регионального Министерства здравоохранения.
После аварии четверо пострадавших, включая водителя прогулочного джипа "УАЗ", доставили в реанимационное отделение горбольницы Геленджика. Врачи оценивают как тяжелое состояние четырех человек, в том числе, одного ребенка, рассказали в ведомстве. У трех человек диагностированы ушибы, не представляющие серьезной угрозы жизни и здоровью. Сейчас с ними работают психологи.
Следственный отдел по городу Геленджику СКР уже приступил к проверке по факту случившегося, после чего примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
По данным агентства, мужчина, управлявший внедорожником, является членом местного экстрим-клуба. После аварии с туристами организатор сообщества уже дает объяснения сотрудникам правоохранительных органов. Известно, что клуб, организованный несколько лет назад, специализируется на экскурсиях по бездорожью и в горных районах. Насколько официально велась такая деятельность, выясняют следователи.
ЧП случилось в минувший вторник, 14 августа. В джипе, упавшем в овраг под Геленджиком, находились, кроме водителя, две семьи с детьми. Отдыхающие приехали в Краснодарский край из других регионов РФ.
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