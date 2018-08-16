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Под Хабаровском задержан подросток, подозреваемый в убийстве школьницы


10:55
Под Хабаровском задержан подросток, подозреваемый в убийстве школьницыФото: vk.me

В Хабаровском крае задержали подростка, подозреваемого в убийстве десятилетней девочки, передает агентство "Интерфакс".

Тело ребенка, пропавшего накануне вечером в населенном пункте Князе-Волконское, было найдено через несколько часов. В причастности к инциденту заподозрили пятнадцатилетнего местного жителя.

Со ссылкой на представителей регионального СУ СКР отмечается, что вчера вечером десятилетняя девочка отправилась кататься на роликах. После того, как юная жительница Князе-Волконского так и не вернулась домой, были начаты поиски.

Спустя несколько часов девочку нашли погибшей. На теле ребенка имелись следы, свидетельствующие о насильственном характере смерти. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Сотрудники правоохранительных органов, приступившие к расследованию, довольно быстро установили личность подозреваемого. Им оказался пятнадцатилетний подросток из того же населенного пункта. Сейчас с ним работают следователи, подключены психологи.

Сведений о вероятных мотивах преступления из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова

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