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Самой высокооплачиваемой актрисой 2018 года по версии Forbes стала Скарлетт Йоханссон


16.8.2018 20:44
Самой высокооплачиваемой актрисой 2018 года по версии Forbes стала Скарлетт Йоханссон Фото: aydinnethaber.com

Названы наиболее финансово успешные киноактрисы года. Престижный рейтинг, составленный авторитетным журналом Forbes, размещен на портале этого издания.

Как стало известно, на первом месте - Скарлетт Йоханссон.

Возглавившая рейтинг 33-летняя Скарлетт Йоханссон за истекшие двенадцать месяцев успела заработать более сорока миллионов долларов. Большая часть этих денег представляет собой гонорар за съемки в цикле "Мстители", снятом на основе известных комиксов.

На второй строке находится Анджелина Джоли, доходы которой за тот же период составили около двадцати восьми миллионов. Актриса обеспечила себе столь высокий заработок, согласившись сниматься в картине "Малефисента 2". Предполагается, что работа над этим фильмом завершится в 2020 году. Замкнула тройку лидеров Дженнифер Энистон, которая увеличила свое состояние на 19,5 миллиона. В перечень также вошли лауреат премии "Оскар" Дженнифер Лоуренс, Риз Уизерспун, Мила Кунис и Джулия Робертс.

Напомним, прошлогодний аналогичный рейтинг возглавила Эмма Стоун. 29-летняя актриса, удостоенная "Оскара" за роль в музыкальной картине "Ла-Ла Ленд", успела тогда заработать двадцать шесть миллионов, а в этом году ее имени в списке нет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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