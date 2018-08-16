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Житель Москвы расстрелял родителей жены и покончил с собой‍


16.8.2018 17:40
Житель Москвы расстрелял родителей жены и покончил с собой‍Фото: rl0.ru

Столичная полиция приступила к расследованию инцидента, в результате которого погибли два человека, еще один был ранен.

По данным ряда СМИ, после семейной ссоры мужчина открыл стрельбу по супруге и ее родителям.

Как передает ТАСС со ссылкой на старшего помощника главы столичного ГСУ СКР Юлию Иванову, трагедия разыгралась сегодня утром в одном из домов на улице Хабаровской. По версии следствия, причиной ЧП стала бытовая ссора.

В ходе предварительного разбирательства уже удалось установить, что накануне женщина поругалась со своим мужем. Сегодня она вместе со своими родителями прибыла в квартиру, где находился ее супруг. Открыв дверь, мужчина сразу же начал стрелять, ранив тестя и тещу, которая прикрыла собой дочь. Расправившись с родителями жены, злоумышленник нанес себе смертельное ранение. Его супруге удалось покинуть квартиру, женщина не пострадала.

Теща от полученного ранения погибла на месте, тесть был экстренно госпитализирован. Сведений о состоянии раненого мужчины из официальных источников пока не поступало.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента, ведут опрос соседей.

Автор: Злата Богатова

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