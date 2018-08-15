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Суданец, совершивший наезд на людей в Лондоне, мог страдать от депрессии
16:51
Фото: gaystarnews.com
Мужчина, направивший машину на людей в Лондоне, может страдать от расстройства психики, пишет газета Daily Express.
Как сообщили журналистам знакомые 29-летнего Салиха Хатера, он был психологически сломлен из-за событий последних месяцев.
Уроженец Судана, арестованный в Лондоне в минувший вторник, может страдать депрессивным расстройством. Мужчину подозревают в том, что он умышленно направил автомобиль на людей. ЧП случилось рядом со зданием британского парламента.
По словам знакомых подозреваемого, в последнее время ему пришлось пережить много тяжелых событий. Не так давно он лишился отца и брата, которые стали жертвами не связанных между собой ДТП. Самого мужчину исключили из Университета Ковентри, где он проходил обучение на бухгалтерских курсах. До всех этих невзгод он был "нормальным человеком", подчеркнул брат Салиха Хатера - Абдулла.
Как утверждают люди из окружения задержанного, он никогда в прошлом не симпатизировал террористам и радикальным исламистам, был довольно дружелюбным, хоть и немного замкнутым. Мечеть он посещал нерегулярно, однако считал себя верующим. При этом он проявлял активность среди членов местной диаспоры выходцев из Судана.
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