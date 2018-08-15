Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Суданец, совершивший наезд на людей в Лондоне, мог страдать от депрессии

16:51

Фото: gaystarnews.com



Мужчина, направивший машину на людей в Лондоне, может страдать от расстройства психики, пишет газета Daily Express.



Как сообщили журналистам знакомые 29-летнего Салиха Хатера, он был психологически сломлен из-за событий последних месяцев.



Уроженец Судана, арестованный в Лондоне в минувший вторник, может страдать депрессивным расстройством. Мужчину подозревают в том, что он умышленно направил автомобиль на людей. ЧП случилось рядом со зданием британского парламента.



По словам знакомых подозреваемого, в последнее время ему пришлось пережить много тяжелых событий. Не так давно он лишился отца и брата, которые стали жертвами не связанных между собой ДТП. Самого мужчину исключили из Университета Ковентри, где он проходил обучение на бухгалтерских курсах. До всех этих невзгод он был "нормальным человеком", подчеркнул брат Салиха Хатера - Абдулла.



Как утверждают люди из окружения задержанного, он никогда в прошлом не симпатизировал террористам и радикальным исламистам, был довольно дружелюбным, хоть и немного замкнутым. Мечеть он посещал нерегулярно, однако считал себя верующим. При этом он проявлял активность среди членов местной диаспоры выходцев из Судана.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17:54 В США скончалась певица Арета Франклин

В США скончалась певица Арета Франклин 13:07 В России ужесточат требования к кандидатам в приемные родители

В России ужесточат требования к кандидатам в приемные родители 10:18 В Москве провели «Марш матерей»

В Москве провели «Марш матерей» 00:14 На севере Нигерии 30 человек скончались от холеры

На севере Нигерии 30 человек скончались от холеры 15.8.2018 12:39 Организатора «Марша матерей» Яну Троянову предупредили об уголовной ответственности за несогласованную акцию