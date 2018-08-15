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В ЯНАО пропала ушедшая в тундру девочка-подросток
15:50
Фото: newsgra.com
Следственные органы Ямало-Ненецкого АО возбудили уголовное дело по статье "Убийство" по факту исчезновения подростка.
Поиски пятнадцатилетней девочки ведутся уже несколько дней.
ЧП случилось в Гыданской тундре, сообщают региональные СМИ со ссылкой на представителей следственного ведомства. На прошлой неделе девочка покинула стойбище, расположенное в ста километрах от населенного пункта Гыда в Тазовском районе ЯНАО.
По словам родственников, подростку хотелось навестить брата, который поставил чум к северо-западу от их стойбища. Девочке было необходимо пройти около семи километров. На следующий день выяснилось, что до места назначения подросток не добрался, после чего родители сразу же начали самостоятельные поиски.
Как только появилась связь, родственники пропавшей девочки обратились за помощью в экстренные службы. Начиная с 11 августа ребенка ищут полицейские и спасатели "Ямалспас", а также добровольцы.
Ранее к стойбищу, где проживают родители пропавшей девушки, вылетали сотрудники следственно-оперативной группы. В настоящее время они отрабатывают несколько версий, пояснили в ведомстве.
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