|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ: В парке Нью-Хейвена найдены около 70 человек с передозировкой
14:22
Фото: rferl.org
В штате Коннектикут арестован мужчина, подозреваемый в причастности к инциденту в парке города Нью-Хейвен.
По данным американских СМИ, ранее десятки людей попали в больницу из-за передозировки наркотиками. Пострадавших обнаружили на улице.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC, в интересах следствия имя задержанного пока не разглашается. Известно лишь, что в ближайшее время правоохранители проведут процедуру опознания.
По последним данным, от передозировки наркотиком пострадали не менее сорока шести человек. Вместе с тем, в ряде источников говорится о том, что в парке были найдены порядка семидесяти потребителей зелья. В некоторых СМИ также появились сообщения о том, что причиной массового отравления может быть синтетическая марихуана, которая была смешана с другими веществами.
Официально подтверждена информация о том, что в больницы были экстренно доставлены двадцать пять человек. Врачи зафиксировали у них схожие симптомы - тошнота и рвота, галлюцинации, пониженное давление. Некоторые находятся в бессознательном состоянии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|