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На севере Нигерии 30 человек скончались от холеры
00:14
Фото: survincity.ru
В Нигерии растет число жертв вспышки холеры, передает РИА Новости.
Наиболее тяжелая ситуация складывается на севере этого африканского государства. По данным властей штата Кано, скончались уже тридцать человек, заразившихся опасной болезнью.
Как заявил комиссар по здравоохранению штата Кабиру Ибрахим Гетсо, с начала этого года были официально подтверждены пятьдесят случаев заражения холеры. Двадцать восемь пациентов скончались. Кроме того, на территории штата за тот же период выявили четыреста случаев острой диареи.
Увеличение показателей по острой водянистой диарее и случаев заражения холерой отмечается в семнадцати нигерийских штатах, подчеркнул Гетсо. В связи с этим местные власти обращаются к населению с призывом пить исключительно очищенную воду и регулярно мыть руки, используя мыло, чтобы обезопасить себя от заражения смертельно опасным недугом.
Правительство страны уже распорядилось в выделении порядка 32 миллионов нигерийских найр (примерно 90 тысяч долларов) на мероприятия по борьбе со вспышкой холеры.
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