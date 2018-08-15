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В Кабуле смертник совершил атаку на учебное заведение: погибли более 40 студентов
15.8.2018 22:08
Фото: alphagroup.ru
В Кабуле не менее сорока восьми человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в западной части города, передает ТАСС.
Правоохранительные органы столицы Афганистана уже квалифицировали случившееся как террористическую атаку. Со ссылкой на медиков сообщается, что ранения получили шестьдесят семь человек.
К настоящему времени уже установлено, что теракт осуществил смертник. Экстремисту удалось проникнуть в здание образовательного учреждения, расположенного на территории района Дашт-е-Барчи. По данным представителей 18-го полицейского округа Кабула, подавляющее большинство жертв взрыва - учащиеся.
Как рассказывают очевидцы, в помещении, где смертник привел в действие взрывное устройство, могло находиться по меньшей мере сто человек.
На теракт в Кабуле уже отреагировал афганский президент Ашраф Гани. Решительно осудив атаку, он отдал приказ о тщательном расследовании инцидента.
Представители афганского движения "Талибан" (в РФ деятельность этой организации официально запрещена) заявили о том, что но несут ответственности за случившееся, сообщает информационное агентство Pajhwok.
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