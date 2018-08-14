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В Москве скончался писатель Эдуард Успенский
00:08
Фото: vk.me
Скончался известный отечественный писатель Эдуард Успенский, передает агентство "Интерфакс". Автору многочисленных детских книг, который создал Чебурашку и других популярных героев, было восемьдесят лет.
Как отмечает агентство со ссылкой на собственные информированные источники, литератор ушел из жизни в собственном доме, который находится в "новой" Москве.
По данным российских СМИ, литератор в течение последних лет страдал от тяжелого недуга. Несколько дней назад, когда Успенскому стало плохо и он потерял сознание, жена вызывала скорую.
Эдуард Николаевич Успенский родился в подмосковном Егорьевске 22 декабря 1937 года. Окончил Московский авиационный институт, получив диплом инженера. Приобрел широкую известность в качестве детского писателя, создавал сценарии к мультипликационным картинам.
В числе фильмов, снятых по сценарию Успенского - истории о Крокодиле Гене и Чебурашке, Дяде Федоре и коте Матроскине, Гарантийных человечках и братьях Колобках, а также множество других лент, любимых как детьми, так и взрослыми зрителями.
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