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СМИ: 40 детей погибли в Йемене в результате удара ВВС аравийской коалиции
14.8.2018 23:00
Фото: opex360.com
В Йемене сорок детей погибли в результате очередной атаки ВВС аравийской коалиции, сообщают международные СМИ. Удар по автобусу, перевозившему детей и подростков, силовики нанесли в минувший четверг, 9 августа.
Жертвами очередного авиаудара, который был нанесен ВВС коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, стали более пятидесяти человек. Инцидент зафиксирован на территории йеменской провинции Саада, расположенной с северо-западной части страны, указано в отчете регионального филиала Международного комитета Красного Креста (МККК).
Ранения получили почти восемьдесят человек, в том числе, свыше пятидесяти детей, отмечают представители МККК.
Телевизионный канал Al Masirah, подконтрольный правительству мятежников-хуситов (сторонникам движения "Ансар Аллах"), передает о том, что аравийская коалиция нанесла удар по автобусу, в котором ехали несколько десятков детей.
Распространившуюся в прессе информацию уже прокомментировали в руководстве военной коалиции. В частности, там заявили о том, что целью бомбардировки был некий объект хуситов. В минувшую среду, 8 августа, оттуда запустили баллистическую ракету в направлении провинции Джизан в Саудовской Аравии. В ответ коалиция подняла в воздух истребители.
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