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Мэр Оренбурга задержан по делу о взяточничестве
14.8.2018 22:18
Фото: vk.me
Оренбургского градоначальника заподозрили во взяточничестве, передают российские СМИ.
По версии следствия, Евгений Арапов за денежное вознаграждение оказывал покровительство в строительной сфере.
Как указано в официальном аккаунте Следственного комитета в Twitter, еще одним фигурантом этого громкого дела может стать заместитель мэра Геннадий Борисов. Действуя совместно с ним, Евгений Арапов мог реализовать преступную схему. В результате оба получили 600 тысяч рублей, 400 из которых должны были достаться градоначальнику, и вдвое меньше - его заместителю.
Отмечается, что глава города проходит по делу в качестве подозреваемого. В результате проведенного в его служебном кабинете обыска было найдено свыше четырех миллионов рублей. Происхождение этих денежных средств предстоит выяснить сотрудникам следственного ведомства.
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