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Женская сеть myJulia.ru
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Под Иркутском застрелена женщина-предприниматель
14.8.2018 15:29
Фото: old.sud.ua
Следственные органы Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели 58-летней жительницы города Усть-Кут.
По версии следствия, женщина стала жертвой убийства.
Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на представителей следственного ведомства, сигнал о ЧП поступил в экстренные службы в минувший понедельник, 13 августа. В отдел полиции обратились родственники женщины, которая занималась предпринимательской деятельностью. По словам близких, они никак не могут с ней связаться.
Спустя несколько часов, когда полицейские в присутствии родных вошли в квартиру жилого дома по улице Кирова, там было найдено тело хозяйки с явными признаками криминальной смерти. Женщина скончалась в результате огнестрельных ранений.
По версии следствия, преступление могло быть совершено из корысти. Кроме того, рассматриваются и предположения о заказном убийстве. Не исключено, что позднее статью данного уголовного дела могут изменить.
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