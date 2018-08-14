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На севере Италии не менее 11 человек погибли при обрушения моста
14.8.2018 15:04
Фото: pnp.ru
В итальянской Генуе по меньшей мере одиннадцать человек стали жертвами обрушения виадука, передает телевизионный канал Rai News.
Ранее в СМИ распространились сообщения о десятках погибших.
Со ссылкой на представителей итальянского МВД канал передает о том, что в результате ЧП в Генуе погибли одиннадцать человек. Официального подтверждения этих сведений пока не последовало.
В ряде источников также распространились сообщения о том, что жертвами обрушения виадука могли стать по меньшей мере двадцать человек.
Обстоятельства инцидента выясняются. Пока лишь известно о том, что произошло обрушение участка моста длиной около 200 метров. В момент ЧП на этой части виадука было много автомашин. Сведений о вероятных причинах трагического происшествия также пока не поступало.
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